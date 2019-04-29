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Российский тяжелоатлет Чен победил на турнире в Австралии

Российский тяжелоатлет Чен победил на турнире в Австралии
Другие / Прочие виды спорта

Штангист Олег Чен, представляющий Россию, выиграл международные соревнования в Австралии. Спортсмен первенствовал в категории до 73 кг.

Показав суммарный результат в 305 кг (145 кг в рывке и 160 кг в толчке), он на шесть килограммов опередил румына Даниэля Флорина Визитиу (299 кг) и на 18 местного спортсмена Брэндона Уэйклинга (287 кг).

30-летний Чен – двукратный чемпион Европы и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира по тяжёлой атлетике. Трижды спортсмен побеждал на чемпионатах России.

В январе 2018 года Олег получил временную дисквалификацию от Международной федерации тяжёлой атлетики. Запрет выступлений совпал с повреждением плеча – весь прошлый сезон тяжелоатлет был вынужден пропустить.

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