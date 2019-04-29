Российский тяжелоатлет Чен победил на турнире в Австралии

Штангист Олег Чен, представляющий Россию, выиграл международные соревнования в Австралии. Спортсмен первенствовал в категории до 73 кг.



Показав суммарный результат в 305 кг (145 кг в рывке и 160 кг в толчке), он на шесть килограммов опередил румына Даниэля Флорина Визитиу (299 кг) и на 18 местного спортсмена Брэндона Уэйклинга (287 кг).



30-летний Чен – двукратный чемпион Европы и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира по тяжёлой атлетике. Трижды спортсмен побеждал на чемпионатах России.



В январе 2018 года Олег получил временную дисквалификацию от Международной федерации тяжёлой атлетики. Запрет выступлений совпал с повреждением плеча – весь прошлый сезон тяжелоатлет был вынужден пропустить.