18-летняя российская пловчиха дисквалифицирована на 4 года за допинг

Всероссийская федерация плавания на основании решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировала пловчиху Олесю Моисееву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.



Срок отстранения 18-летней спортсменки отсчитывается с 12 апреля 2019 года. Пловчиха нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

На прошедшем в Москве чемпионате России по плаванию Моисеева выступала на четырёх дистанциях вольным стилем.

Сегодня, 30 апреля, также стало известно о дисквалификации трёх российских борцов — Чингиза Лабазанова, Ибрагима Лабазанова и Валерия Гусарова.