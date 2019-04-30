«Лада» сравняла счёт в полуфинальной серии женской Суперлиги с «Кубанью»

Гандболистки тольяттинской «Лады» во втором полуфинальном матче женского чемпионата России на своей площадке обыграли краснодарскую «Кубань» — 35:26, сравняв счёт в серии 1-1.

Самой результативной в составе тольяттинской команды стала Дарья Дмитриева, забившая 10 мячей. 6 раз отличилась Екатерина Гайдук. У «Кубани» 5 мячей на счету Марии Дудиной и 4 у Дианы Голуб.

На предварительном этапе соревнований «Лада» стала второй, а гандболистки «Кубани» заняли третью строчку, поэтому именно тольяттинский клуб будет иметь преимущество домашней площадки в решающем третьем матче. Он состоится завтра, 1 мая.

Победитель этой пары в финале встретится с сильнейшим в противостоянии «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) / «Звезда» (Звенигород). Счёт в серии — 1-0.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Второй матч

«Лада» (Тольятти) – «Кубань» (Краснодар) – 35:26 (19:11).

Счёт в серии – 1-1.