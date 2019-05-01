Евдокимова и Базин представили музыку для нового произвольного танца

Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин в новом сезоне будут демонстрировать произвольный танец, поставленный под музыку из фильма «Список Шиндлера».

Базин опубликовал видео с тренировки, подписав его цитатой из фильма «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир».

Пост доступен в «инстаграме» Егора Базина.

В сезоне-2018/19 Евдокимова и Базин стали бронзовыми призёрами чемпионата России, а также завоевали серебро на Универсиаде в Красноярске. На дебютном для пары взрослом чемпионате Европы Софья и Егор продемонстрировали девятый результат. Победу в Минске (Беларусь) одержали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Евдокимова и Базин тренируются в Тольятти у Олега Судакова.