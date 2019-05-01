Видео: 16-летняя Загитова управляет автомобилем в деревне

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, россиянка Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик, на котором она управляет внедорожником в деревенской местности.

16-летняя спортсменка владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Загитова – олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.



В пасхальное воскресенье олимпийская чемпионка по фигурному катанию исполнила мечту слепой девочки из Удмуртии Снежаны Черепановой. Она встретилась с ней и провела тренировку. Мероприятие анонсировал телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

Ранее Загитова стала героиней номера японского журнала Numero, вышедшего 26 апреля. Корреспонденты издания взяли интервью у фигуристки, которой за два года во взрослом катании удалось выиграть все возможные титулы.