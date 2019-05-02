Ягудин: не успел пукнуть на улице – уже выложили и сказали: «Ягудин — какашка»

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о влиянии СМИ на спортсменов и болельщиков.



«Сейчас настолько всё быстро выкладывается, настолько быстро идут процессы, звонки, съёмки. Извиняюсь, не успел пукнуть на улице – уже записали, выложили и сказали опять: «Ягудин – какашка». К пример. Поэтому раньше, когда мы с Женей Плющенко соревновались в 2002 году, было всё поспокойнее.



Сейчас говорят, что люди более агрессивные – так они более агрессивные потому, что отталкиваются от той информации, которую получают. А получают благодаря кому? Благодаря СМИ. Сколько было жёстких моментов, когда пытались и в суд подать. Когда я с битой выходил во время «Ледникового периода»...



СМИ 2002 года были более спокойными. Может быть, и люди хотели быстрее получать информацию, но не было таких технологий. Сейчас гаджеты позволяют быстро разойтись информации.



У Алины Загитовой и Жени Медведевой приблизительно та же ситуация, что и у меня в своё время была с Женей Плющенко. Тот же примерно возрастной период, мне тоже было 18-19 лет. Женя уехала тренироваться в Канаду. Но люди сейчас неадекватно реагируют. А СМИ что надо? Когда чемпионат России был, мне звонили, спрашивали: «Ну что, есть скандал какой-то»? Я говорю, не звоните больше. Людям напрямую был нужен скандал», – сказал Ягудин в интервью «ВОКРУГ ТВ».