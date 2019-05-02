Тарасова — о «Ледниковом периоде. Дети»: тут не дети Тутберидзе, не вундеркинды

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о пользе участия в проекте «Ледниковый период. Дети». Она является членом жюри.

«Олимпийским чемпионам фигуристам это даёт большую практику, потому что они работают с детьми. У детей есть перспектива, если с ними работает олимпийский чемпион. Они как губки всё впитывают. Олимпийские чемпионы работают наотмашь, не уходя отсюда. Им интересно, чему они могут научить. Даже те люди, у которых нет тренерской практики, здесь абсолютно заинтересованы в детях.

Я считаю, что для детей это очень большой опыт, так же, как и для олимпийских чемпионов. Детям с ними интересно, потому что они берут прямо «с ноги» – все на коньках, все показывают и осуществляют мечты. Олимпийские чемпионы ставят сами, становятся постановщиками, а дети становятся исполнителями этих идей.



Здесь никто не прыгает четверные, здесь маленький возраст. Это не дети Этери Тутберидзе, не вундеркинды. Но они прыгают тройные прыжки и в 8 лет, и в 9, и в 10, и в 11. Прыгают. Я не говорю уже о других способностях. Фигурное катание состоит не только из прыжков, но техническая сторона, конечно, это прыжки», – сказала Тарасова в эфире программы «Ледниковый период. Дети».