Отец Хабиба Нурмагомедова будет работать в женской сборной России по борьбе

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, отец борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, дал согласие на работу в женской сборной России по борьбе, сообщает ТАСС.



«Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и «физику». То, чего как раз не хватает женской сборной России. Я беседовал со спортсменками, убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача», – цитирует ТАСС Нурмагомедова.



Абдулманап отметил, что будет работать в команде в качестве консультанта. Ранее о желании привлечь Нурмагомедова к работе в сборной заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев.