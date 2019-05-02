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Отец Хабиба Нурмагомедова будет работать в женской сборной России по борьбе

Фото: РИА Новости
Отец Хабиба Нурмагомедова будет работать в женской сборной России по борьбе
Другие / Борьба

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, отец борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, дал согласие на работу в женской сборной России по борьбе, сообщает ТАСС.

«Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и «физику». То, чего как раз не хватает женской сборной России. Я беседовал со спортсменками, убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача», – цитирует ТАСС Нурмагомедова.

Абдулманап отметил, что будет работать в команде в качестве консультанта. Ранее о желании привлечь Нурмагомедова к работе в сборной заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев.

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