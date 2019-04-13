ФСБР хочет привлечь отца Хабиба Нурмагомедова к работе с женской сборной России

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), ответственный за женскую борьбу Омар Муртузалиев рассказал, что рассчитывает привлечь отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа к работе с женской сборной России.

«В марте этого года Абдулманап Нурмагомедов посетил чемпионат России по женской борьбе, прошедший в Бурятии. Мы ведём переговоры, обсуждаем удобный для всех формат сотрудничества.

Конечно, Абдулманап Нурмагомедов не специалист по женской борьбе, он добился многого в своём виде спорта. Но у него есть колоссальный опыт, например, по сгонке веса. Сейчас, когда в борьбе спортсменка взвешивается в оба соревновательных дня, этот фактор приобретает огромное значение в борьбе. Важно, чтобы девушки не теряли силу и свежесть. Он сильный мотиватор, умеет здорово умеет настроить на бой, а психология — одна из проблем женской сборной. Так что при подготовке к Токио-2020 опыт Абдулманапа Нурмагомедова очень пригодится команде", — сказал Муртузалиев.



На чемпионате Европы по спортивной борьбе, проходящем в Бухаресте, женская сборная России заняла пятое командное место, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.