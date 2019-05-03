«Художница» Дина Аверина выиграла тестовые старты Европейских игр в Минске

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в многоборье на тестовых соревнованиях Европейских игр в Минске. Второе место заняла Арина Аверина, третье – белоруска Алина Горносько.
Однако, по правилам тестовых соревнований, на пьедестале может оказаться только одна представительница страны, поэтому Горносько стала второй, а на третье место поднялась румынка Андреа Вердес, которая в общем зачёте была лишь десятой, после российских и белорусских гимнасток.
От России в тестовых стартах также выступили Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова.
В тестовых стартах по художественной гимнастике приняли участие 12 спортсменок из Беларуси, России, Молдовы, Эстонии и Румынии.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.