«Художница» Дина Аверина выиграла тестовые старты Европейских игр в Минске

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в многоборье на тестовых соревнованиях Европейских игр в Минске. Второе место заняла Арина Аверина, третье – белоруска Алина Горносько.

Однако, по правилам тестовых соревнований, на пьедестале может оказаться только одна представительница страны, поэтому Горносько стала второй, а на третье место поднялась румынка Андреа Вердес, которая в общем зачёте была лишь десятой, после российских и белорусских гимнасток.

От России в тестовых стартах также выступили Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова.

В тестовых стартах по художественной гимнастике приняли участие 12 спортсменок из Беларуси, России, Молдовы, Эстонии и Румынии.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.