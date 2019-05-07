Тарасова и Морозов возглавляют рейтинг ISU среди спортивных пар

Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов.

Среди спортивных пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (4042 балла). На 2-й позиции — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (3709), которые лишь на 13 баллов опережают россиян Наталью Забияко и Александра Энберта (3696). В топ-10 входят также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Среди танцоров впереди американцы Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (4098), вторые — французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (3490), третьи — итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (3439). Россияне Александра Степанова и Иван Букин — четвёртые (3277), Виктория Синицина и Никита Кацалапов — пятые (3061).

При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и международных соревнований.