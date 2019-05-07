Трефилов: у гандболисток «Ростова-Дон» есть проблема на позиции разыгрывающего

Главный тренер краснодарской «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиям от предстоящего «Финала четырёх» Лиги чемпионов, в котором примет участие «Ростов-Дон».



«Финал четырёх» пройдёт в Будапеште, так что у «Дьера» уже небольшое преимущество, команда будет играть при своих болельщиках. Норвежский «Вайперс Кристиансанн» смотрится в этой четвёрке наиболее проходимой командой. «Мец» для меня тёмная лошадка. Честно скажу: не следил тщательно за этой командой. Но знаю, что за неё играют много гандболисток сборной Франции, это уже показатель силы.



У «Ростова-Дон» я вижу проблему на позиции разыгрывающего, а это ключевая роль на площадке. Разыгрывающий задаёт тон, определяет, как будет действовать команда. Но конечно я желаю успеха «Ростову-Дон», ведь это российская команда», — приводит слова Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.



«Финал четырёх» Лиги чемпионов пройдёт 11–12 мая в Будапеште.