Чемпион мира Киттель и Katusha–Alpecin расторгли контракт

Немецкий велогонщик Марсель Киттель и команды Katusha–Alpecin расторгли контракт по обоюдному согласию сторону. 30-летний спортсмен выступал за команду с 2018 года.

«В последние два месяца у меня было ощущение истощённости. Сейчас я не могу тренироваться и выступать на высочайшем уровне. По этой причине я решил сделать паузу и заняться собой, подумать о целях и составить план на будущее.

Я бы хотел продолжить выступать в будущем, но сначала нужно определить, как достичь своей цели. Это самый большой вызов в моей карьере, и я его принимаю", — приводит слова Киттеля официальный сайт команды.

Киттель — победитель этапов всех «Гранд-туров», чемпион мира 2016 года в командной гонке, двукратный победитель «Тура Дубая».