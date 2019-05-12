Седойкина — лучший игрок полуфинала гандбольной Лиги чемпионов

Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Седойкина признана болельщиками лучшим игроком команды в полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором ростовчанки нанесли поражение французскому «Мецу» — 27:25.



В результате голосования, проведённого в официальной группе клуба «Ростов-Дон» в сети «ВКонтакте», Седойкина набрала 47,6% голосов. Следом расположилась Анна Вяхирева, за неё проголосовали 37% болельщиков. Третью строчку поделили Юлия Манагарова и Анна Сень. У обеих — по четыре процента.



«Ростов-Дон» впервые в истории сыграет в финале гандбольной Лиги чемпионов. Соперником станет венгерский «Дьёр», который в матче за выход в решающий поединок обыграл норвежский «Виперс» — 31:22.

Финальная встреча состоится сегодня, 12 мая, и начнётся в 19:00 мск.