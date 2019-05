Косторная в новом сезоне будет выступать в образе из фильма «Сумерки»

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, какую музыку использует в новом сезоне, который станет для неё дебютным на взрослом уровне.

«В новом сезоне в своей короткой программе я буду в образе Беллы из фильма «Сумерки». Музыка к программе: Blue Foundation — «Eyes On Fire», Muse — «Supermassive Black Hole».

В произвольной программе я растворюсь в музыке композитора Dario Marianelli — «No One Ever Called Me That», — написала Косторная в «Инстаграме».

Напомним, летом этого года в Йокогаме (Япония) пройдёт ледовое шоу Dreams on Ice, в котором, помимо Косторной, примут участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, чемпионка России 2019 года Анна Щербакова и серебряный призёр чемпионата России — 2019 Александра Трусова.

Запись доступна в «инстаграме» Косторной.