Полунин: наш роман с Ильиных начался в «Инстаграме»

Российская фигуристка Елена Ильиных и 29-летний артист балета Сергей Полунин во время шоу Первого канала «Вечерний Ургант» рассказали, что их отношения завязались после переписки в «Инстаграме».



«Я зашёл в личные сообщения и начал листать страницу. Как раз думал совсем закрыть «Инстаграм». Листал, листал и увидел сообщение. Я ещё не знал, кто это, но уже почувствовал, что буду с этим человеком. Меня наградила так судьба», — сказал Полунин.



Как рассказала Ильиных, в судьбоносном сообщении она поблагодарила Полунина за фильм «Танцовщик», который посмотрела по совету мамы.

Сергей Полунин 23 мая представит в Москве предпремьерный показ драматического балета «Распутин», в котором сыграет главную роль, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Елена Ильиных предстанет в образе императрицы Александры Фёдоровны.