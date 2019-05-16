Полунин: наш роман с Ильиных начался в «Инстаграме»

Российская фигуристка Елена Ильиных и 29-летний артист балета Сергей Полунин во время шоу Первого канала «Вечерний Ургант» рассказали, что их отношения завязались после переписки в «Инстаграме».
«Я зашёл в личные сообщения и начал листать страницу. Как раз думал совсем закрыть «Инстаграм». Листал, листал и увидел сообщение. Я ещё не знал, кто это, но уже почувствовал, что буду с этим человеком. Меня наградила так судьба», — сказал Полунин.
Как рассказала Ильиных, в судьбоносном сообщении она поблагодарила Полунина за фильм «Танцовщик», который посмотрела по совету мамы.
Сергей Полунин 23 мая представит в Москве предпремьерный показ драматического балета «Распутин», в котором сыграет главную роль, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Елена Ильиных предстанет в образе императрицы Александры Фёдоровны.
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