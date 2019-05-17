Тренер «КПРФ»: что случилось с командой? в голову футболистам залезть сложно

Главный тренер МФК «КПРФ» Бесик Зоидзе после победы во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России над сыктывкарской «Новой генерацией» со счётом 6:5 эмоционально прокомментировал встречу.



«В первом тайме мы выполняли то, что было запланировано, на высоком уровне, очень качественно, к команде практически не было вопросов. Мы зашли в раздевалку и единственно, что попросили – продолжать так же.



Что случилось с командой? Преимущество 4-0, 4-1 – хорошее, игру мы контролировали. Второй тайм – большая заслуга соперника. Я говорил об этом и вчера, и сегодня: соперник не останавливается. Он продемонстрировал психологический комфорт, который есть у этой команды – при любом счёте играть в свой футбол. А мы чуть-чуть успокоились, чуть-чуть снизили уровень концентрации… В голову футболистам залезть сложно, но я должен, прежде всего, залезть в свою голову и разобраться, что случилось с командой.



Слава Богу, в очередной раз в сложной ситуации команда проявляет характер, выдержку. И в очередной раз склоняет игру в свою пользу. Когда у тебя большое преимущество, и ты его теряешь на ровном месте, очень сложно выдержать этот психологический удар. Но наш вид спорта подразумевает элементы баскетбола и гандбола: ведешь три-четыре мяча – расслабляться нельзя. Нам придется разговаривать, общаться», — приводит слова Зоидзе официальный сайт клуба «КПРФ».

МФК «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» и ведёт в полуфинальной серии — 2-0