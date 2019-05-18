Шубенков: сделаю всё возможное, чтобы снова выиграть «Бриллиантовую лигу»
Российский барьерист Сергей Шубенков, который занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай), заявил, что намерен улучшить результат и снова побороться за победу на турнире.
«Это традиционное начало моего сезона в «Бриллиантовой лиге». Я удовлетворён результатом, но нужно подумать, за счёт чего я смогу его улучшить. Сделаю всё возможное, чтобы добиться хороших результатов и снова выиграть трофей «Бриллиантовой лиги» в этом году», — приводит слова Шубенкова пресс-служба соревнований.
Шубенков выигрывал «Бриллиантовую лигу» в 2017 и 2018 годах. В своём первом старте в 2019 году российский спортсмен 0,16 секунды уступил победителю — Омару Маклеоду из Ямайки. Второй результат показал китаец Се Вэньцзюнь.
Шубенков стал 3-м в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае
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