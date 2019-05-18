Шубенков стал 3-м в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,28 секунды стал бронзовым призёром второго этапа «Бриллиантовой лиги», который проходит в эти дни в Китае. Победу одержал представитель Ямайки Омар Маклеод (13,12). Второе место занял китаец Си Венцзюнь (13,17).



Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами.



Ранее сегодня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевал Илья Иванюк.



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Китай

Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами.



1. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,12.

2. Си Венцзюнь (Китай) – 13,17.

3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,28.