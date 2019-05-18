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Шубенков стал 3-м в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае

Шубенков стал 3-м в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,28 секунды стал бронзовым призёром второго этапа «Бриллиантовой лиги», который проходит в эти дни в Китае. Победу одержал представитель Ямайки Омар Маклеод (13,12). Второе место занял китаец Си Венцзюнь (13,17).

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами.

Ранее сегодня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевал Илья Иванюк.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Китай
Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами.

1. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,12.
2. Си Венцзюнь (Китай) – 13,17.
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,28.

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