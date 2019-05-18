Шпажистка Колобова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира в Дубае
Российская шпажистка Виолетта Колобова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по фехтованию в Дубае (ОАЭ). В полуфинале Колобова уступила американке Кортни Харли со счётом 14:15. В финале Харли потерпела поражение от кореянки Инчжеон Чой – 11:14. Ещё одним бронзовым призёром стала Ман Вай Кон из Гонконга.
Россиянка Татьяна Андрюшина не смогла выйти в четвертьфинал, уступив китаянке Сунь Ивэнь – 12:15.
Кристина Ясинская завершила борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв румынке Ане Марии Попеску – 5:15. В 1/32 финала выбыли Любовь Шутова, Татьяна Гудкова, Мария Образцова и Анастасия Солдатова. Отметим, что Образцова уступила будущей победительнице Инчжеон Чой – 6:15.
Командный турнир пройдёт в Дубае 19 мая.
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