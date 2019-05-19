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Шубенков – о бронзе «Бриллиантовой лиги»: не надо было плечом в соседа прибегать

Шубенков – о бронзе «Бриллиантовой лиги»: не надо было плечом в соседа прибегать
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал результаты забега на дистанции 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай), где чемпион мира из России занял третье место.

«Начало положено. Немного обидно, что бронзовая медаль с результатом 13,28 секунды, но вот не надо было плечом в соседа справа прибегать», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Победу на втором этапе «Бриллиантовой лиги» одержал действующий чемпион мира и олимпийский чемпион в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклеод из Ямайки (13,12). Серебряная медаль досталась хозяину соревнований китайцу Се Вэньцзюню, отставшему от победителя на 0,05 секунды.

Шубенков выигрывал «Бриллиантовую лигу» в 2017 и 2018 годах. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы и действующий обладатель рекорда России в барьерном беге на 110 метров.

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