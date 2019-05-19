Обогнавший Шубенкова ямаец Маклеод посвятил победу тёте, скончавшейся накануне

Ямайский спринтер Омар Маклеод, одержавший победу в беге на 110 метров с барьерами на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай), рассказал, как непросто ему пришлось после известия о смерти тёти.
«Было сложно соревноваться в психологическом плане. Моя тётя Трейси умерла вчера. Узнав об этом, спросил себя, чего бы она хотела. Она бы точно желала, чтобы я принял участие в забеге. Сегодня было тяжело. Просто хотелось финишировать первым и выполнить свою работу. Я заплакал, когда пересёк черту. Посвящаю свою победу ей», — приводит слова ямайского бегуна The Gleaner.
Маклеод выиграл забег с результатом 13,12 секунды. Серебряную медаль завоевал китайский спринтер Се Вэньцзюнь (13,17). Бронза досталась россиянину Сергею Шубенкову (13,28).
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