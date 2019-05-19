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Российская гимнастка Арина Аверина — чемпионка Европы в упражнениях с мячом

Российская гимнастка Арина Аверина — чемпионка Европы в упражнениях с мячом
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Арина Аверина одержала победу на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, набрав за выступление 22,850 балла.

На втором месте — ещё одна представительница российской сборной — Александра Солдатова (22,050). На третьем — гимнастка из Болгарии Боряна Калейн (21,800).

Для Арины Авериной эта победа стала шестой на чемпионатах Европы. Год назад она заняла первое место в индивидуальном многоборье, а в 2017-м выиграла золотую медаль в команде и упражнениях с мячом и булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Упражнения с мячом

1. Арина Аверина (Россия) — 22,850
2. Александра Солдатова (Россия) — 22,050
3. Боряна Калейн (Болгария) — 21,800.

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