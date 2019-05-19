Российская гимнастка Арина Аверина — чемпионка Европы в упражнениях с мячом

Россиянка Арина Аверина одержала победу на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, набрав за выступление 22,850 балла.



На втором месте — ещё одна представительница российской сборной — Александра Солдатова (22,050). На третьем — гимнастка из Болгарии Боряна Калейн (21,800).



Для Арины Авериной эта победа стала шестой на чемпионатах Европы. Год назад она заняла первое место в индивидуальном многоборье, а в 2017-м выиграла золотую медаль в команде и упражнениях с мячом и булавами.



Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Упражнения с мячом



1. Арина Аверина (Россия) — 22,850

2. Александра Солдатова (Россия) — 22,050

3. Боряна Калейн (Болгария) — 21,800.