Российская гимнастка Арина Аверина — чемпионка Европы в упражнениях с мячом

Россиянка Арина Аверина одержала победу на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, набрав за выступление 22,850 балла.
На втором месте — ещё одна представительница российской сборной — Александра Солдатова (22,050). На третьем — гимнастка из Болгарии Боряна Калейн (21,800).
Для Арины Авериной эта победа стала шестой на чемпионатах Европы. Год назад она заняла первое место в индивидуальном многоборье, а в 2017-м выиграла золотую медаль в команде и упражнениях с мячом и булавами.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Упражнения с мячом
1. Арина Аверина (Россия) — 22,850
2. Александра Солдатова (Россия) — 22,050
3. Боряна Калейн (Болгария) — 21,800.
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