В финал Высшей лиги ЧР по мини-футболу вышли «Корпорация АСИ» и «Алмаз-АЛРОСА»

В Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу 21 мая завершились полуфинальные серии. Кемеровская «Корпорация АСИ» во втором матче обыграла московский «КПРФ-2» со счётом 9:7. В другой паре клуб «Алмаз-АЛРОСА» был сильнее сургутского «Нефтяника» — 5:2. Обе серии завершились всухую – 2-0.

Таким образом, в финале Высшей лиги чемпионата России сыграют «Корпорация АСИ», занявшая первое место на предварительном этапе в зоне «Восток», и «Алмаз-АЛРОСА», который был третьим на «Западе».

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины

Полуфинал. Вторые матчи

«Корпорация АСИ» (Кемерово) — «КПРФ-2» (Москва) — 9:7.

Счёт в серии — 2-0.

«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — «Нефтяник» (Сургут) – 5:2.

Счёт в серии – 2-0.