В финал Высшей лиги ЧР по мини-футболу вышли «Корпорация АСИ» и «Алмаз-АЛРОСА»
В Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу 21 мая завершились полуфинальные серии. Кемеровская «Корпорация АСИ» во втором матче обыграла московский «КПРФ-2» со счётом 9:7. В другой паре клуб «Алмаз-АЛРОСА» был сильнее сургутского «Нефтяника» — 5:2. Обе серии завершились всухую – 2-0.
Таким образом, в финале Высшей лиги чемпионата России сыграют «Корпорация АСИ», занявшая первое место на предварительном этапе в зоне «Восток», и «Алмаз-АЛРОСА», который был третьим на «Западе».
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины
Полуфинал. Вторые матчи
«Корпорация АСИ» (Кемерово) — «КПРФ-2» (Москва) — 9:7.
Счёт в серии — 2-0.
«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — «Нефтяник» (Сургут) – 5:2.
Счёт в серии – 2-0.
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