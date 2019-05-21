Россиянин Свидлер не смог выйти в полуфинал Гран-при ФИДЕ в Москве
В Центральном доме шахматиста в Москве завершились вторые четвертьфинальные партии первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. принимают участие 16 гроссмейстеров экстракласса.
Поляк Радослав Войташек белыми фигурами нанёс поражение россиянину Петру Свидлеру и стал первым полуфиналистом турнира.
В остальных парах зафиксированы ничейные результаты. Миром разошлись Хикара Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия), Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США) и Вэй И (Китай) — Ян Непомнящий (Россия). Для выявления сильнейшего шахматистам предстоит тай-брейк, который состоится в среду, 22 мая.
Напомним, 20 мая все первые четвертьфинальные партии Гран-при ФИДЕ в Москве завершились вничью.
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