Россиянин Свидлер не смог выйти в полуфинал Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершились вторые четвертьфинальные партии первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. принимают участие 16 гроссмейстеров экстракласса.

Поляк Радослав Войташек белыми фигурами нанёс поражение россиянину Петру Свидлеру и стал первым полуфиналистом турнира.

В остальных парах зафиксированы ничейные результаты. Миром разошлись Хикара Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия), Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США) и Вэй И (Китай) — Ян Непомнящий (Россия). Для выявления сильнейшего шахматистам предстоит тай-брейк, который состоится в среду, 22 мая.

Напомним, 20 мая все первые четвертьфинальные партии Гран-при ФИДЕ в Москве завершились вничью.