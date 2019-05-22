Эван и Вивиани досрочно завершили «Джиро д'Италия»

Австралийский велогонщик Калеб Эван из Lotto Soudal и итальянец Элия Вивиани из Deceuninck — Quick-Step досрочно завершили веломногодневку «Джиро д'Италия».

Эван, выигравший два этапа, 8-й и 11-й, намерен достойно подготовиться к «Тур де Франс».



«Я счастлив, что участвовал в „Джиро“, череда долгих и порой непростых этапов пойдёт мне на пользу. Я доволен собой. Мечтал выиграть хотя бы один этап, а получилось в два раза больше», — приводит слова Эвана Сyclingnews.com.

Вивиани покидает «Джиро», вновь не сумев выиграть спринтерский финиш, став четвёртым на 11-м этапе. На третьем этапе итальянец был первым, но его лишили победы за нарушение правил. Вивиани признал, что ему нужен тайм-аут, чтобы вновь обрести спокойствие и уверенность в себе, которые помогают ему побеждать.