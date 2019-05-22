Китаянка Ян Ян выдвинута на пост вице-президента ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинуть на пост вице-президента ВАДА двукратную олимпийскую чемпионку по шорт-треку Ян Ян из Китая.

Ян Ян, в общей сложности выигравшая 28 золотых медалей на чемпионатах мира в 1997–2005 годах, сменит на этом посту норвежского политика Линду Хеллеланд.

Ранее представители органов государственной власти, входящие в состав учредителей ВАДА, выдвинули министра спорта Польши Витольда Баньку в качестве кандидата на пост нового президента организации.

Президент и вице-президент будут официально избраны советом на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая пройдёт в Катовице (Польша) 5–7 ноября 2019 года. Их полномочия продлятся три года, начиная с 1 января 2020 года.