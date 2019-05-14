Министр спорта Польши Банька сменит Крэйга Риди на посту президента ВАДА

Представители органов государственной власти, входящие в состав учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выдвинули министра спорта Польши Витольда Баньку в качестве кандидата на пост нового президента организации, сообщает AFP.



Единственным конкурентом 34-летнего Баньки был вице-министр спорта Доминиканской республики Маркос Диас, бывший пловец на открытой воде, его номинировали от американского континента.



Планируется, что кандидатуру Баньки утвердят на совете учредителей ВАДА, который состоится 7 ноября в Катовице (Польша). В настоящий момент должность президента организации занимает британский спортивный функционер Крэйг Риди. Он руководит Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2014 года.