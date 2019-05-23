Тренер российских синхронисток: могу на тренировке и матерком пройтись

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко призналась, что старается не использовать грубых выражений в работе, но иногда срывается.

«Я не приверженец такого стиля общения. Конечно, бывает, что срываюсь на тренировке, могу заорать. Могу даже и матерком пройтись. Самая шокирующая ситуация в этом отношении у меня была с одной из спортсменок, которая в итоге стала пятикратной чемпионкой мира в группе. Очень умная девочка, отличница, сейчас в аспирантуре МГУ учится. Просто есть мозг очень быстрый, а есть такой, которому надо хорошо подумать, прежде чем принять решение. Та спортсменка такой задумчивой и была. На одной из тренировок тупила-тупила, тупила-тупила, тупила-тупила. Я не выдержала, говорю: ты, мол, уже 25-й раз ошиблась. Ты вот это сейчас сделала? Она мне так же задумчиво отвечает: „Да“. Ну, я в рифму матом и рявкнула.

Это было моё первое в жизни матерное слово. Было ужасно стыдно. Воспитаннейшая девочка, из интеллигентнейшей семьи, эталон женского совершенства, такая прямо вся леди-леди. Девчонки мои потом долго меня подстёбывали с этим делом. Но вот вырвалось. Хотя гораздо чаще мы проходим напряжённые моменты через шутки, через такой дружеский стёб друг друга. Орать на спортсменок матом не может быть системой или, тем более, методикой. Если я всё время буду это делать, адаптация восприятия наступит очень быстро. Поэтому предпочитаю объяснять всё спокойно. И жёстко требовать.

Девчонкам же иногда говорю: если вам нравится, когда я на вас ору, то вы просто кровопийцы. Знаете же прекрасно, что орать я не люблю, материться не люблю, вообще ругаться с кем бы то ни было не люблю. Это вообще не моя стихия. Понятно, что бывают ситуации, когда нужен шок. Это, как выясняется, я тоже очень неплохо умею. Просто позволяя себе, что называется, открыть шлюзы, я как бы сознательно делаю энергетический удар, отдаю всю свою энергию. Правда, выхожу с тренировки после таких экспериментов как выжатый лимон", — цитирует Данченко «Р-Спорт».

Под руководством Данченко российские спортсменки завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на четырёх Олимпийских играх подряд.