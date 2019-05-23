Данченко: Колесниченко однажды отключилась, говорю дочери: «Светка умерла»

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о случаях, когда спортсменкам становилось плохо во время соревнований и тренировок.



«Тонули ли у меня люди на глазах люди? Только однажды – на Играх в Пекине. Выступала японка, и в конце программы она пошла ко дну. У синхронисток всегда наработан некий автопилот: частенько в глазах темнеет, но все при этом держат сознание в руках. Когда программа заканчивается, контроль отключается. Человек берёт последний вдох и с закрытым ртом, потому что это тоже автопилот, теряет сознание и идёт на дно. Называется сухое утопление: рот закрыт, на носу зажим, а человек в отключке. Важно, чтобы его сразу подняли на поверхность. А вот чтобы посреди программы кто-то начал тонуть, я ни разу не видела.

Мои девчонки тоже пару раз отключались. Светка Колесниченко как-то делала полный прогон программы, и, когда закончила, я увидела, что она ни на что не реагирует. Ромашина её тогда на бортик сразу вытащила. Там уже нашатырь, все дела. У нас это в порядке вещей: кто живой – тот спасает мёртвого.



Я стояла и молилась, чтобы Светка выдержала. Что я ещё могла сделать — в бассейн прыгнуть? Говорю дочери на бортике: «Светка умерла». Она мне отвечает: «Вижу». Колесниченко потом призналась, что вообще не помнила, как заканчивала последнюю треть программы. То есть она реально всё делала без сознания, на автопилоте. Зато сейчас Света – одна из самых надёжных и техничных спортсменок в сборной, а в дуэте способна соответствовать партнёрше любого уровня", — цитирует Данченко «Р-Спорт».

В середине мая олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко получили приз лучшей синхронистке сезона-2018.