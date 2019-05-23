Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Энберт: у нас с Наташей есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России

Энберт: у нас с Наташей есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал подготовку своего дуэта с Натальей Забияко к следующему сезону.

«Наташа определённо стала более уверенной в себе. Она всегда была такой, но в последнее время это видно всё более отчётливо. В прошлом сезоне мы чувствовали, что не отстаём от сильных спортсменов.

Мы стараемся становиться лучше, насколько это возможно. У нас есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России. Успех в спорте зависит от многих факторов, но мы готовы.

Подготовка к следующему сезону идёт шаг за шагом – начиная с техники и так далее. Нам нравится этот процесс, и, думаю, мы идём в правильном направлении. Во всех аспектах мы прогрессируем, и это здорово», – цитирует Энберта Golden Skate.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент