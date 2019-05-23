Энберт: у нас с Наташей есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал подготовку своего дуэта с Натальей Забияко к следующему сезону.



«Наташа определённо стала более уверенной в себе. Она всегда была такой, но в последнее время это видно всё более отчётливо. В прошлом сезоне мы чувствовали, что не отстаём от сильных спортсменов.



Мы стараемся становиться лучше, насколько это возможно. У нас есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России. Успех в спорте зависит от многих факторов, но мы готовы.



Подготовка к следующему сезону идёт шаг за шагом – начиная с техники и так далее. Нам нравится этот процесс, и, думаю, мы идём в правильном направлении. Во всех аспектах мы прогрессируем, и это здорово», – цитирует Энберта Golden Skate.