Энберт: у нас с Наташей есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России
Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал подготовку своего дуэта с Натальей Забияко к следующему сезону.
«Наташа определённо стала более уверенной в себе. Она всегда была такой, но в последнее время это видно всё более отчётливо. В прошлом сезоне мы чувствовали, что не отстаём от сильных спортсменов.
Мы стараемся становиться лучше, насколько это возможно. У нас есть всё для того, чтобы стать парой номер один в России. Успех в спорте зависит от многих факторов, но мы готовы.
Подготовка к следующему сезону идёт шаг за шагом – начиная с техники и так далее. Нам нравится этот процесс, и, думаю, мы идём в правильном направлении. Во всех аспектах мы прогрессируем, и это здорово», – цитирует Энберта Golden Skate.
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