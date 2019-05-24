Забияко: было тяжело, когда перед ЧМ врачи говорили: «Надо подождать»

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала, как дуэт готовился к чемпионату мира в Японии, где им впервые удалось выиграть бронзовые медали.
«Когда после новогодних праздников появилась надежда, что всё будет нормально, то стало как-то спокойнее. Мы всё равно всё это время готовились, но точно не были уверены, поедем ли на чемпионат мира. Вроде начинали вкатываться, что-то делать, а врачи говорили: «Надо подождать». Потом опять потихоньку входили в форму, ближе к соревновательной, и снова всё откладывалось. Это было тяжело не столько физически, сколько психологически.
Приехать на сбор перед чемпионатом мира было хорошей идеей. В Японии мы сразу стали подстраиваться и перестраиваться под нужное время. Я ложилась спать в 8-9 вечера, а вставала в 5 утра. За дни сбора такой режим настолько уложился, что было легко на соревнованиях", — цитирует Забияко официальный сайт ФФККР.
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