Медведева сменила костюм для показательного номера

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева сменила костюм для своего показательного номера на песню популярной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next.

19-летняя спортсменка выступила в новом костюме на шоу Fantasy on Ice в Японии.

Напомним, Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Корее вышла на лёд в очень розовом наряде, который читатели её «инстаграма» окрестили «корейским порно».

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).



Тренером Медведевой является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.

Фото доступно в "инстаграме" Медведевой.