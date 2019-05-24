Хореограф рассказал, что отличает Сотскову от других фигуристок

Хореограф группы Светланы Соколовской, артист балета Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев рассказал, что перешедшая из группы Елены Буяновой двукратный призёр чемпионатов России по фигурному катанию Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ.

«С этого сезона я стал заниматься хореографией с Машей. Очень целеустремленный человек, она отлично понимает что, зачем и почему делает. Творчески развитая натура, на которую к тому же продуктивно влияет обучение в ГИТИСе. Я же помогаю улучшить и повысить её хореографические и актёрские компетенции.

Маша очень хорошо фантазирует и с радостью выполняет все задания, связанные с импровизацией. Это отличает её от других фигуристок. Ещё она очень внимательно слушает музыку, через пластику и эмоции способна здорово раскрыть характер музыки или ритма", — приводит слова Мехдиева РИА «Новости».