Фигуристка Навка очаровала актёра Бандераса на баллу в Каннах

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка посетила ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом. Мероприятие традиционно проходит в рамках Каннского кинофестиваля.

В ходе свободного общения гостей на банкете у отеля Eden Rock Навка была замечена в компании знаменитого актёра Антонио Бандераса. Спортсменка прилетела на Лазурный берег по приглашению одного ювелирного бренда. Бандерас представлял на фестивале новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором он играл главную роль.

«Z значит Zorro! Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актёр — Антонио Бандерас!» — подписала фотографии Навка.

Фотографии доступны в «инстаграме» Татьяны Навки.