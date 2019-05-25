Фигуристка Навка очаровала актёра Бандераса на баллу в Каннах

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка посетила ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом. Мероприятие традиционно проходит в рамках Каннского кинофестиваля.
В ходе свободного общения гостей на банкете у отеля Eden Rock Навка была замечена в компании знаменитого актёра Антонио Бандераса. Спортсменка прилетела на Лазурный берег по приглашению одного ювелирного бренда. Бандерас представлял на фестивале новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором он играл главную роль.
«Z значит Zorro! Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актёр — Антонио Бандерас!» — подписала фотографии Навка.
Фотографии доступны в «инстаграме» Татьяны Навки.
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