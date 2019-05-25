Плющенко: езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что впервые за 21 год визитов в Японию почувствовал толчки от землетрясения во время своего проката.

«Сегодня на моём номере в шоу Fantasy On Ice начались толчки землетрясения.



Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла, моё выступление в городе Макухари перенесли на 30 минут. И такое бывает… Спасибо моим японским болельщикам за поддержку», — написал Плющенко на странице в «Инстаграме».

Шоу Fantasy On Ice проходит в четырёх городах в Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. Спортсмены демонстрируют не только индивидуальные прокаты, но и выступают с общими номерами. 25 мая вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1.