Борщенко: тренер «Ростова-Дон» за весь сезон никого не упрекнул за ошибки

Гандболистка «Ростова-Дон» Виктория Борщенко осталась довольна сезоном-2018/19, в котором клуб выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также сыграл в финале Лиги чемпионов.

«Наверное, это лучший сезон в моей карьере. Во-первых, нас тренировал один из лучших тренеров мира. Полагаю, что многие гандболистки мечтают поработать с Амбросом Мартином. Было очень интересно и продуктивно. Во-вторых, сезон изначально складывался непросто. У нас были проблемы с составом, так как было достаточно много травм. Пришлось проявлять характер.

Что делает Амброса Мартина лучшим тренером мира? Сложно сказать однозначно. Возможно, дело в том, что он находит подход ко всем игрокам. За весь сезон он ни разу не упрекнул никого в индивидуальных ошибках. Всегда говорил о том, что команда — это единое целое. Он всегда даёт понять запасным, что верит в них и что они неотъемлемая часть команды. Например, в концовке финального матча чемпионата России против тольяттинской «Лады» он выпустил на площадку Галину Габисову, которая, по сути, «вытащила» эту игру. То есть он дает каждому понять, что, даже выйдя на замену на несколько минут, игрок может внести решающий вклад в результат. Конечно, у него очень интересные тренировки. И плюс Амброс живёт гандболом. Можно сказать, что он сам готов на площадку выбежать, если что-то идёт не так.

Руководство клуба мечтает о Лиге чемпионов. Конечно, в сентябре наивно говорить о том, что в мае мы будем играть в финале. Всё шло от матча к матчу, от победы — к победе, в результате удалось дойти до решающего матча в Будапеште. Думаю, что перед Амбросом Мартином стояла задача, чтобы команда прибавляла с каждой игрой, но и результат также был важен. Финал Лиги чемпионов — на меньшее наше руководство было не согласно. В итоге титул мы не выиграли, но финал складывался так, что в итоге нас никто не упрекнул в том, что проиграли. Можно сказать, что выше головы мы не прыгнули, но, с другой стороны, выдали свой максимум", — цитирует Борщенко "Город N".