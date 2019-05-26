Туктамышева: я знаю, как растопить лёд

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» очередные фотографии своего нового костюма. По словам спортсменки, она знает, «как растопить лёд». Именно такую подпись она оставила под снимками с ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

Фото доступны на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Евгения Медведева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.

Во время выступлений фигуристов в Макухари произошло землетрясение. Евгения Медведева пошутила, что это был эффект от её проката. А Евгений Плющенко признался, что за 21 год визитов в Японию не встречался со столь мощными подземными толчками во время выступлений на льду.