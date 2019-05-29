Исинбаева: люблю Загитову и Гурейро

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева ответила на вопросы болельщиков в своём «инстаграме».

В частности, титулованная спортсменка призналась, что следит за фигурным катанием: «Конечно, слежу. Люблю Алину Загитову и Джонатана Гурейро».

На вопрос о том, отправится ли Исинбаева на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, Елена ответила: «В Токио-2020 буду обязательно, но не в качестве профессиональной спортсменки. Я бы с радостью, но всему своё время».

Исинбаева за карьеру установила 28 мировых рекордов. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне Елена впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту 5 м.

В августе 2016 года она была избрана в члены Международного олимпийского комитета.