«Ника» и «Броненосец» — в тройке на старте второго этапа RC44 Cup в Хорватии

Спустя много лет, в конце мая флот класса RC44 вернулся в Истрию (Северная Хорватия). Здесь в далёком уже 2012 году состоялся чемпионат мира класса с участием 16 экипажей. Интересно, что первая тройка того «мира» и сейчас на стартовой линии. Это чемпионы мира—2012 Peninsula Petroleum, победители сезона-2012 (и многих других) – британская Aqua и ветераны класса, словенцы Ceeref, которые в тот сезон были третьими.
Как и в октябре 2012 года, Истрия встретила флот RC44 нового сезона в составе девяти лодок лёгкими нестабильными ветрами. Днём ранее под дождём состоялись три тренировочные гонки, а 30 мая, после длительного ожидания, был дан старт первой и единственной пока состоявшейся гонке второго этапа RC44 Cup.
После неудачного старта, когда «Броненосец» ушёл во втором эшелоне на правую сторону лавировки, казалось, у экипажа Кирилла Фролова уже нет шансов. Но команде удалось не только отыграть отставание, но и огибаться в тройке.
На первом подветренном отрезке «Броненосец» даже возглавил флот, но на финише был только третьим, после «Ники» и победителя гонки – Ceeref.
Видео доступно на YouTube-канале Saint Petersburg Yacht Club.
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