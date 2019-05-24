«Броненосец» показывает нестабильные результаты в Испании

23 мая после штилевого дня регата 52 Super Series Menorca Sailing Week вернулась в рабочий режим. В лёгких ветрах 10-13 узлов состоялись три гонки, по результатам которых «Броненосец» переместился с третьей позиции на пятую.

«Фактически за два гоночных дня в пяти состоявшихся гонках мы дважды показали высокий результат, то есть были первыми позавчера и вторыми сегодня, и это первый этап сезона после пропущенного года, — анализирует день Альберто Баровьер. — Осталось избежать досадных ошибок, которые значительно усложняют нам турнирное положение».

Благодаря удачной третьей гонке в общем зачёте Menorca 52 Super Series Sailing Week после третьего дня «Броненосец» идёт пятым.

Видео доступно на YouTube-канале Saint Petersburg Yacht Club.