«Броненосец» показывает нестабильные результаты в Испании
23 мая после штилевого дня регата 52 Super Series Menorca Sailing Week вернулась в рабочий режим. В лёгких ветрах 10-13 узлов состоялись три гонки, по результатам которых «Броненосец» переместился с третьей позиции на пятую.
«Фактически за два гоночных дня в пяти состоявшихся гонках мы дважды показали высокий результат, то есть были первыми позавчера и вторыми сегодня, и это первый этап сезона после пропущенного года, — анализирует день Альберто Баровьер. — Осталось избежать досадных ошибок, которые значительно усложняют нам турнирное положение».
Благодаря удачной третьей гонке в общем зачёте Menorca 52 Super Series Sailing Week после третьего дня «Броненосец» идёт пятым.
Видео доступно на YouTube-канале Saint Petersburg Yacht Club.
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