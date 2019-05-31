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Поттер стала чемпионкой Европы по триатлону, Данилова — 11-я

Поттер стала чемпионкой Европы по триатлону, Данилова — 11-я
Другие / Прочие виды спорта 0

Спортсменка из Великобритании Бет Поттер стала чемпионкой Европы по триатлону, выиграв первенство континента, которое стартовало в Вирте (Нидерланды). Преимущество Поттер над призёрами, француженкой Сандрой Доде и бельгийкой Клэр Мишель, составило около минуты.

В топ-20 вошли три россиянки: Елена Данилова (11-я), Анастасия Горбунова (13-я), Александра Разарёнова (20-я).

Триатлон. Чемпионат Европы. Вирт, Нидерланды
Женщины

1. Бет Поттер (Великобритания) – 1:45.44.
2. Сандра Доде (Франция) – отставание 0.57.
3. Клэр Мишель (Бельгия) – + 1.10…
11. Елена Данилова (Россия) – + 2.50…
13. Анастасия Горбунова (Россия) – + 3.02…
20. Александра Разарёнова (Россия) – + 4.00…
27. Диана Исакова (Россия) – + 4.56…
50. Виктория Ахметшина (Россия) – + 12.11.

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