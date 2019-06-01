Иванов: во втором тайме гандболисты «Спартака» утратили взаимодействие в атаке

Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов прокомментировал победу со счётом 27:23 в решающем матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги с московским «Спартаком».

«В первой половине ставшего для нас чемпионским матча мы испытывали сложности с реализацией, из 19 бросков только десять достигли цели. Зато после перерыва наша бросковая эффективность превысила 80%. Во втором тайме мы стали более активно действовать в защите, к чему соперник оказался не готов. Игроки соперника утратили взаимодействие в атаке, сбились на индивидуальные действия, пошли их потери и наши перехваты. В этом тайме мы как никогда много голов забили «Спартаку» после быстрых отрывов.

В первом тайме в наши ворота было назначено пять семиметровых штрафных бросков, а в трёх матчах финальной серии «Спартак» получил право на пробитие 22 пенальти, а наша команда — только семи. Пусть это будет моё личное мнение, но сегодня в первом тайме для назначения трёх семиметровых не было достаточно оснований», — цитирует Иванова официальный сайт «Чеховских медведей».