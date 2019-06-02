Эквадорец Карапас выиграл Гранд-тур «Джиро д’Италия»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем Гранд-тура «Джиро д’Италия» 2019 года. Сегодня, 2 июня, на веломногодневке состоялся заключительный этап – индивидуальная гонка на 17 километров. Её выиграл американец Чед Хага из Team Sunweb. Борьба за общую победу развернулась между Карапасом, итальянцем Винченцо Нибали (Bahrain Merida), испанцем Микелем Ланда (Movistar) и словенцем Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

Эквадорец финишировал в индивидуальной гонке на 36-м месте. Этого оказалось достаточно, чтобы сохранить розовую майку лидера и стать победителем Гранд-тура. Вторым по итогам веломногодневки стал Нибали. А вот Ланда уступил Рогличу, именно словенец стал третьим. В генеральной классификации их разделили 8 секунд.

Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин завершили многодневку на 9-й и 10-й позициях.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

21-й этап. Верона, 17 км



1. Чед Хага (США, Team Sunweb) – 22.07.

2. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – + 0.04.

3. Томас де Гент (Бельгия, Lotto Soudal) – + 0.06.

13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – + 0.36.

20. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 0.57.

Общий зачёт после 21 этапа

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 90:01.47.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – + 1.05.

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – + 2.30.

4. Микель Ланда (Испания, Movistar) — + 2.38.

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 8.56.

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – + 12.14.