Губерниев — Шипулину: мы следим за скверами в твоём городе

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин разместил в «Инстаграме» видео и поинтересовался у поклонников, следят ли они за киберспортом. Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев написал спортсмену, что люди следят не за видеоиграми, а за состоянием скверов в его городе.

«А вы следите за киберспортом? 1 и 2 июня пройдёт европейский финал киберспортивного чемпионата PMCO (PUBG Mobile Club Open), в котором Россия будет представлена несколькими командами. От всей души желаю нашим большой удачи и победы на турнире», — написал Шипулин под видео.

«Антон, мы следим за скверами в твоём городе», — ответил ему Губерниев.

Видео доступно на странице Шипулина в «Инстаграме».

Ранее Шипулин одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.