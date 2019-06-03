Проекты ФК «Зенит», ХК «Авангард» и другие среди лучших на MARSPO AWARDS

30-31 мая 2019 года в SAP Digital Space в Москве состоялась международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO. Конференция собрала более 800 участников профессионального сообщества: руководителей спортивных лиг, федераций и спортивных клубов, топ-менеджеров и специалистов агентств спортивного маркетинга, представители брендов, букмекерских компаний и многих других участников индустрии.



В рамках конференции уже в 3-й раз прошла премия MARSPO AWARDS – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей работе инструменты спортивного маркетинга. В этом году было получено рекордное количество номинантов – более 200 проектов подали заявки на участие. Более 100 номинантов были выбраны в шорт-лист премии и смогли представить свои проекты экспертному жюри на очной защите. Победители были выбраны путём голосования и представлены на торжественной церемонии вручения премии.



Номинация «Спортивное событие года. Неигровые виды спорта»



GOLD — World Chess. Чемпионат мира по шахматам 2018



Номинация «Лучший digital проект»



GOLD — Eventum Premo и Deep creative digital agency. Аллея славы беговых кроссовок ASICS

Номинация «Лучшее билетное решение в области спорта»



GOLD — Quartex Group. FRM система Футбольного клуба «Краснодар»: сервис онлайн продажи билетов и личный кабинет болельщика



Номинация: «Лучший проект в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Игровые виды спорта»



GOLD — Коммуникационная группа АГТ и ПАО «Газпром». «Как дать детям во всем мире быть услышанными?» — Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2018.



Номинация: «Лучший проект в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Неигровые виды спорта»



GOLD – Норникель. XXIX Всемирная зимняя универсиада



Номинация: «Лучшая спонсорская активация Чемпионата Мира по футболу 2018»



GOLD — EVENT PRO. COCA-COLA. FIFA WORLD CUP COLLECTION

Номинация: «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)»



GOLD – Фонбет. Активация спонсорства сборной России по футболу во время ЧМ 2018



Номинация: «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте»



GOLD — МегаФон x Esforce. Киберспорт начинается с тебя



Номинация: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте»



GOLD – Фонбет. Фонбет Кубок Матч Премьер



Номинация: «Лучший малобюджетный проект»



GOLD — Благотворительный фонд «Синдром любви». Благотворительный сайклинг-марафон CYCLING VO BLAGO



Номинация: «Лучшая работа в социальных сетях»



GOLD — Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард». Лучшая работа в социальных сетях

Номинация: «Лучший проморолик»



GOLD — ПБК «Локомотив-Кубань». Тайны «Баскет-Холла». Web-сериал от ПБК «Локомотив-Кубань» и Сергея Дружко



Номинация: «Лучшая программа лояльности»



GOLD — ООО «Хоккейный клуб СКА». SKA PASS



Номинация: «Лучший социальный проект»



GOLD — Рекламное агентство Papa Carlo. Хороший Футбол



Номинация: «Лучший проект по работе с болельщиками»



GOLD — ФК «Зенит» и ПАО «МегаФон». Просмотр выездных матчей на большом экране «Смотри + Арена».



Номинация: «Лучший мерчендайзинг»



GOLD – Мегалайсенз. Лицензионная программа Чемпионата Мира по Футболу 2018

Номинация: «Спортивное событие года. Игровые виды спорта»



GOLD – ООО «Хоккейный клуб СКА», Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России»



Номинация: «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 1 млн. руб)»



GOLD – ФК «Зенит», «G-Drive шоу». Уникальный видео-проект ФК «Зенит» и ПАО «Газпром нефть»



Номинация: «Лучшая работа клубного телевидения»



GOLD – ЧГОО ХК «Трактор», «Цена-Качество-Новая аудитория», или как снимать вирусный контент за 23000 рублей за сезон



Победители в специальных номинациях MARSPO AWARDS:



Специальная номинация «Лучшая пресс-служба» — Футбольный клуб «Зенит»



Специальная номинация «Агентство года» — OMD Fuse



Специальная номинация «Персона года» — Александр Крылов, ХК «Авангард»



Специальная номинация «Правообладатель года» — Rambler



Специальная номинация «Бренд в спорте» — МегаФон