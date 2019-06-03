«Кристалл», «Спартак» и «Дельта» вышли в плей-офф КЕЧ по пляжному футболу

В Назаре (Португалия) прошли матчи второго тура группового этапа Кубка европейских чемпионов. Московский «Спартак» уверенно победил латвийский «Линден Сити» со счётом 8:2. В составе красно-белых по два раза отличились Сергей Степлиани и Юрий Котов.

Саратовская «Дельта» одержала вторую победу кряду, переиграв эстонский «Аугур Энемат» со счётом 7:4. По два мяча записали в свой актив Тангер, Игор и Евгений Захаров.

«Кристалл» из Санкт-Петербурга во втором туре разгромил португальский «Насьональ де Мадейра» со счётом 10:3. Покер оформил Дмитрий Шишин, по два гола забили Маурисиньо и Родриго.

В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также лучшая среди последних команд. Три российские команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Кубка европейских чемпионов.