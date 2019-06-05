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Сотскова: я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру

Сотскова: я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр чемпионатов России 19-летняя фигуристка Мария Сотскова призналась, что пока не думает о завершении карьеры, и рассказала о работе с тренером Светланой Соколовской. Ранее она сотрудничала с Еленой Буяновой.

«Я не хочу сдаваться и не буду делать это. Я люблю фигурное катание и готова соревноваться дальше. Мне нравится находиться на льду. Думаю, я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру и всё бросила. Я всё ещё молода, у меня есть время.

Работа с новым тренером получается продуктивной. Она не новый человек для меня, так что мне не пришлось привыкать к работе с ней. В целом всё идёт хорошо», — приводит слова Сотсковой Golden Skate.

Короткую программу на новый сезон под песню To Build a Home группы The Cinematic Orchestra Марии поставил Николай Морозов. Постановщиком произвольной программы стал Никита Михайлов. Спортсменка будет выступать под саундтрек из фильма «50 оттенков серого».

Сотскова будет тренироваться под руководством наставника Самарина — Соколовской
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