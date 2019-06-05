Сотскова: я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру

Двукратный призёр чемпионатов России 19-летняя фигуристка Мария Сотскова призналась, что пока не думает о завершении карьеры, и рассказала о работе с тренером Светланой Соколовской. Ранее она сотрудничала с Еленой Буяновой.

«Я не хочу сдаваться и не буду делать это. Я люблю фигурное катание и готова соревноваться дальше. Мне нравится находиться на льду. Думаю, я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру и всё бросила. Я всё ещё молода, у меня есть время.

Работа с новым тренером получается продуктивной. Она не новый человек для меня, так что мне не пришлось привыкать к работе с ней. В целом всё идёт хорошо», — приводит слова Сотсковой Golden Skate.

Короткую программу на новый сезон под песню To Build a Home группы The Cinematic Orchestra Марии поставил Николай Морозов. Постановщиком произвольной программы стал Никита Михайлов. Спортсменка будет выступать под саундтрек из фильма «50 оттенков серого».