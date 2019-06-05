Грищук проиграл «армагеддон» на турнире в Ставангере после ничьей за 10 минут

Российский гроссмейстер Александр Грищук выбрал неожиданную тактику во 2-м туре супертурнира Altibox Norway Chess в Ставангере и проиграл.
Согласно правилам на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, то участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» – 1,5, за поражение в «армагеддоне» – 0,5, за поражение в основной партии – 0.
Грищук, который во 2-м туре белыми фигурами играл с американским гроссмейстером Уэсли Со, завершил вничью партию в классические шахматы менее чем за 10 минут, а затем проиграл сопернику «армагеддон».
Для россиянина это уже второй подряд проигранный «армагеддон», накануне он уступил армянину Левону Ароняну.
«Конечно, я расстроен, что проиграл. Но я не чувствовал в себе сил, поэтому и свёл партию вничью, надеясь, что через 20 минут у меня будет больше энергии. Я здоров, но был очень расстроен вчерашним поражением. Обычно я так не переживаю, но вчера было очень больно. Такое начало турнира – в топ-3 самых разочаровывающих поражений в моей жизни», — сказал Грищук TV2.
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