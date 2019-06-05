ЦСКА и «Локомотив» сыграют за путёвку в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу

Московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия), победил португальскую «Сезимбру» со счётом 2:0. Голы забили Изайяс Перейра Рамос и Артём Галенников.
Армейцы набрали 9 очков и заняли первое место в группе K. В финале Кубка вызова ЦСКА сыграет с победителем группы J — московским «Локомотивом». В заключительном матче группового турнира «Локомотив» разгромил португальский «Альфарим» со счётом 12:2. Покер в активе Льоренца Гомеса, хет-трик оформил Антонио.
Финальная встреча Кубка вызова ЦСКА — «Локомотив» пройдёт 6 июня. Победитель этого матча станет не только обладателем Кубка вызова, но и выйдет в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, где сыграет либо с португальским «Спортингом», либо с испанским «Леванте».
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